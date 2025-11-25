25.11.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Brandmauer in der Wirtschaft

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Brandmauer in der Wirtschaft:

"Dass Unternehmer überhaupt den Kontakt zu einer in großen Teilen rechtsextremen Partei suchen, muss ein Warnsignal sein. Dabei ist es fast schon gleichgültig, was ihre Motive sind: Ob sie sich von ihren bisherigen Ansprechpartnern nicht mehr gehört fühlen oder ob sie opportunistisch neue Gesprächskanäle öffnen wollen. Wenn die Wirtschaft der AfD hinterherläuft, setzt sie sich zwischen alle Stühle."/yyzz/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen