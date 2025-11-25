|
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Brandmauer in der Wirtschaft
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Brandmauer in der Wirtschaft:
"Dass Unternehmer überhaupt den Kontakt zu einer in großen Teilen rechtsextremen Partei suchen, muss ein Warnsignal sein. Dabei ist es fast schon gleichgültig, was ihre Motive sind: Ob sie sich von ihren bisherigen Ansprechpartnern nicht mehr gehört fühlen oder ob sie opportunistisch neue Gesprächskanäle öffnen wollen. Wenn die Wirtschaft der AfD hinterherläuft, setzt sie sich zwischen alle Stühle."/yyzz/DP/stw
