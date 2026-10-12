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12.10.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu CDU/AfD/Brandmauer
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu CDU/AfD/Brandmauer:
"Wenn die AfD hartnäckig das Ziel einer gefallenen Brandmauer verfolgt, bedeutet das im Umkehrschluss: Die Union kann mit ihren ständigen Brandmauer-Debatten nichts gewinnen. Längst hat ein Flächenbrand die politische Mitte erfasst - aber die Feuerwehrleute streiten lieber, als den Brand zu bekämpfen, und sie überlegen, es statt mit Wasser als Löschmittel doch mal mit Benzin zu versuchen. Kokettiert die CDU wieder und wieder mit der AfD als potenzieller Mehrheitsbeschafferin, erfüllt sie deren größten Wunsch. Und wenn die AfD jubelt, verliert die CDU weiter."/yyzz/DP/he
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