Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Debatte/Abschiebung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Debatte/Abschiebung:

"Es muss zumindest der ernsthafte Versuch unternommen werden, ausländische Islamisten aus dem Land zu bekommen, die gefährlich sind und unsere freiheitliche Grundordnung offensichtlich und ungeniert mit Füßen treten. Freilich muss insbesondere bei Abschiebungen nach Afghanistan genau hingeschaut werden, was den Betreffenden dort droht. Aber einen Islamisten in einen islamistischen Staat zurückzuführen, ist nicht per se unmenschlich."/yyzz/DP/ngu