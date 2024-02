Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Debatte um Taurus-Lieferung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Debatte um Taurus-Lieferung:

"Olaf Scholz hat sein Nein zum Marschflugkörper "Taurus" mit der Sorge erläutert, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Das spricht für tiefes Misstrauen gegenüber Kiew. Dabei weiß Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es mit deutscher Waffenhilfe vorbei wäre, wenn "Taurus" auf Moskau gelenkt werden würde. Und Wladimir Putin wird es nicht abhalten, wann immer er will, die deutsche Ukraine-Unterstützung zur Gefahr für Russland zu erklären. Die Ampel hätte sich die Formulierung in ihrem jüngsten Ukraine-Beschluss von den "weitreichenden Waffensystemen" sparen können, wenn das "Taurus" nicht einschlösse. Hat sie aber nicht. Und so wird weiter um diese Rakete gerungen werden. Unsicherheit bleibt."/DP/jha