Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu den Vorwahlen in den USA

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu den Vorwahlen in den USA:

"Kann Joe Biden den israelischen Bodenkrieg im Gazastreifen bald bremsen? Wenn nicht, könnte dies auch unerwünschte Folgen für ihn selbst haben. In Michigan haben propalästinensische Gruppen soeben eine Machtprobe abgeliefert. Sie baten die Demokraten, auf ihren Vorwahl-Zetteln nicht Biden anzukreuzen, sondern "Unentschieden". Rund 13 Prozent folgten dem Aufruf. Rechnerisch könnte diese Gruppe bei der Präsidentschaftswahl am 5. November den Swing State Michigan in Richtung Donald Trump kippen lassen. Viele fassen sich jetzt an den Kopf: Kann es sein, dass bisherige Wähler der Demokraten aus ethischen Gründen den eigenen Mann fallen lassen und einen Präsidenten Trump riskieren?"