30.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Deutschland-Besuch/al-Scharaa

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Deutschland-Besuch/al-Scharaa:

"Syrien beim Wiederaufbau der Infrastruktur, der Wirtschaft und eines Rechtsstaats auch deshalb zu unterstützen, weil dann mehr Syrer zurückkehren können, ist legitim. Doch aus innen- und migrationspolitischem Kalkül über die höchst fragile Sicherheitslage und über Menschenrechtsverletzungen hinwegzusehen, ist es nicht."/yyzz/DP/he

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