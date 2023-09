Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu einer möglichen Wagenknecht-Partie

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu einer möglichen Wagenknecht-Partie:

"Inhaltlich muss man sich eine solche Partei schillernd wie ihre Anführerin Wagenknecht vorstellen, wechselnd zwischen links- und rechtspopulistischen Tönen: national in der Außen- und Migrationspolitik, sozialistisch in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, konservativ in der Gesellschaftspolitik und russlandfreundlich. Zweifelsohne würde eine solche Partei aus dem Lager der Protestwähler und der Nichtwähler Stimmen ziehen. Wagenknechts eigenes politisches Schicksal hängt an der Frage der Neugründung. Ohne eine Partei im Rücken wäre sie nur noch eine Publizistin mit sonderbaren Ansichten."/DP/jha