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03.06.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Eintrittsgeld für den Kölner Dom
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Eintrittsgeld für den Kölner Dom:
"Das Kölner Domkapitel setzt das Zeichen, dass nichts auf dieser Welt der Macht des Geldes und den Logiken des Marktes entzogen bleibt. Das ist und bleibt das Bittere am künftigen Ticketsystem - trotz aller erkennbaren und anerkennenswerten Bemühungen um eine sozial verträgliche Preisgestaltung, um Ausnahmen und den freien Zugang für Menschen, die im Dom beten oder zur Ruhe kommen wollen. Ihrem Selbstverständnis nach will die Kirche offen sein, zugänglich, einladend. Wie soll das gehen, wenn am Portal das Preisschild klebt? Eine Kirche, die kostet, verliert ein Stück ihrer Wesensbestimmung."/yyzz/DP/he
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