|
21.10.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu EU-Arktisstrategie
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu EU-Arktisstrategie:
"Bislang sind die Ankündigungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyens vor allem Ideen und Luftschlösser. Europas Arktis-Plan bleibt eine Gratwanderung: Die EU will den Norden nicht den Großmächten überlassen, sich aber auch nicht in deren Machtkampf hineinziehen lassen. Partnerschaft statt Machtpolitik, das ist Europas Angebot an die Menschen in der Region. Reicht das in einer Welt, in der Großmächte zunehmend auf das Recht des Stärkeren setzen? Sicherlich nicht. Aber es ist ein Anfang für eine Zukunft, deren Gestalt niemand kennt."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.