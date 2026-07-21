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21.07.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Fußball-WM/Schlussbilanz
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Fußball-WM/Schlussbilanz:
"Das Niveau vieler Spiele war besser als gedacht. Zum Teil wurde sogar Spektakel geboten - auch durch manchen Außenseiter und vermeintlichen Kleinen. Ob man will oder nicht: Die Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen, bei Weltmeisterschaften wird auch in Zukunft Gigantismus regieren. Trumps und Infantinos Narzissmus, zuletzt noch einmal bei der Siegerehrung zur Schau getragen, war so unsäglich wie erwartbar."/DP/jha
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