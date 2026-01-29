|
29.01.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Jahreswirtschaftsbericht
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Jahreswirtschaftsbericht:
"Katherina Reiches ordnungspolitischer Ansatz steht im Gegensatz zur Idee ihres Vorgängers Robert Habeck, dass Transformation der bessere Weg ist. Sie setzt auf einen stabilen Rahmen - er hegte die Hoffnung, dass Veränderung und Innovation zur Erreichung der gewünschten (Klima-)Ziele reichen würden. Nach den vielen flotten Sprüchen der vergangenen Jahre könnte eine gesunde Portion Realismus genau die Strategie sein, die Deutschland weiterhilft."/DP/jha
