|
26.05.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu katholischer Kirche
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu katholischer Kirche:
"Mit "Magnifica Humanitas" erhebt die katholische Kirche mitten in den für alle spürbaren, in ihrer Reichweite noch nicht absehbaren Umwälzungen den Anspruch, ethische Leitplanken für den Zukunftsweg der Menschheit zu setzen. Der Ton ist wohltuend: nicht bevormundend oder besserwisserisch, sondern ermutigend und zugleich angemessen besorgt. Mit der Beteiligung erstrangiger Tech-Experten setzt Leo eine von Franziskus geübte Praxis fort und überwindet die römische Hybris, andere aus eigener Vollkommenheit zu belehren. Wo es um Geschlechter-Fragen geht oder um die Sexualmoral, wirkt diese alte Haltung nach. Kein Wunder, dass die Beiträge Roms hier mittlerweile den Charakter eines Selbstgesprächs haben. "Magnifica Humanitas" hingegen ist die Eröffnung eines Dialogs."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.