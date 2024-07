Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Klima-Protest am Flughafen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Klima-Protest am Flughafen:

"Die Gründe der Forderungen nach stringenterem Klimaschutz liegen auf der Hand. Doch darüber sprechen die auf ihren Urlaubskoffern sitzenden Fluggäste wohl kaum. Die Protestierenden der Letzten Generation, die sich auch als Kämpfer für Demokratie und gegen demokratiezerstörende Kräfte verstehen, müssen sich fragen lassen, ob sie ihre Möglichkeiten nicht missbrauchen und ob sie vielleicht das Gegenteil von dem erreichen, was sie wollen. Auch sie müssen sich an Recht und Gesetz halten - selbst wenn das langweilig klingt. Und wer Veränderungen will, muss Menschen davon überzeugen. Die Letzte Generation tut dies nicht."