20.11.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Merz/Äußerungen über Belém
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bundeskanzler Merz/Äußerungen über Belém:
"Vermutlich hat Merz es wieder nicht so gemeint. Aber auf Dauer wird es zum Problem, wenn der Regierungschef der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt Vermittler braucht, die seine eigentlichen Ansinnen übersetzen. Dass Merz etwas raushaut, als säße er am Stammtisch, setzte die Union schon unter Stress, als er noch Oppositionsführer war. Als Bundeskanzler haben Merz' Äußerungen jedoch noch eine andere Dimension. Für den Regenwald, der auch Deutschlands Lunge ist, hat Merz bisher nichts geliefert. In Brasilien bleibt nun leider ein Deutschland-Bild von Abschätzigkeit und Arroganz hängen."/DP/jha
