Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Putins Machtdemonstration

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Putins Machtdemonstration

Wie beispielsweise stellt sich Moskau das künftige Miteinander seiner 150 Millionen Einwohner mit den 450 Millionen EU-Europäern vor? Müsste nicht ein so extrem auf fossile Brennstoffwirtschaft fixiertes Land wie Russland interessiert sein an den Neuerungen, an denen die EU jetzt arbeitet: Wasserstoff, Quantencomputer, künstliche Intelligenz?/al/DP/mis