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28.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Regierungsbildung in Berlin
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Regierungsbildung in Berlin:
"Dass Grüne und SPD, die Elif Eralp den Steigbügel ins Rote Rathaus halten sollen, eine Alternativlosigkeit zu einer gemeinsamen Regierungsbildung mit der Linken in der Hauptstadt konstruieren, lässt sich schwer ertragen. Es gibt kein Naturgesetz, das ein Linksbündnis erzwingt. Und Bedingungen für ein Linksbündnis, wie Grünen-Chefin Franziska Brantner sie formuliert, wirken hilflos: Innen- und Justizressort sollen nicht an die Linke fallen. Aber das Rathaus schon? Die Bundesvorsitzenden von SPD und Grünen haben die Verantwortung, ihre Berliner Parteigliederungen von einer fürchterlichen Entscheidung abzuhalten. Führung ist gefragt."/yyzz/DP/he
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