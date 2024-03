Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Scholz/Ukraine

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Scholz/Ukraine:

"Olaf Scholz reklamiert für sich Besonnenheit im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber jetzt zeigt er Nerven und schimpft, die Debatte in Deutschland über die Hilfe für Kiew sei an "Lächerlichkeit nicht zu überbieten", "peinlich" und "wenig erwachsen". Man kann nachvollziehen, dass es einen Bundeskanzler stört, wenn er in der eigenen Koalition, in der Opposition sowieso, und in einem Teil der Bevölkerung einfach nicht verstanden wird. Das liegt aber nicht daran, dass alle anderen blöd sind, sondern daran, dass es wie in punkto Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern so viele Widersprüche gibt. Übrigens mit tatkräftiger Unterstützung des Kanzlers. Sich als den wohl einzigen Erwachsenen im Raum darzustellen, spricht noch nicht für Überzeugungskraft. Eher zeigt es, wie wenig Autorität Scholz Nein-zu-Taurus-Basta entfaltet hat."/yyzz/DP/men