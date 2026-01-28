Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Sozialstaatsreform

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Sozialstaatsreform

Insgesamt sind die geplanten Änderungen bei weitem nicht so radikal sind wie die Hartz- IV-Reformen unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Eine zweite Erschütterung dieser Art würden die bei 13 Prozent dümpelnden Sozialdemokraten vermutlich auch nicht überstehen. Trotzdem wird diese abgeschwächte Variante ein Kraftakt werden./yyzz/DP/zb