Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Treffen von Biden und Xi

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Treffen von Biden und Xi:

"Die USA, so weit ist es leider gekommen, können nicht wie in früheren Jahrzehnten allein auf Abschreckung setzen. Sie müssen mit einem China verhandeln, das unumwunden fragt, was für Peking drin ist, etwa in der Handels- und Technologiepolitik, wenn der Drache seinen Griff nach Taiwan noch eine Weile verschiebt. Eine dauerhafte Lösung, klarer Fall, geht anders. Doch schon ein friedliches zeitweiliges Management des Taiwan-Konflikts wäre in diesen düsteren Zeiten ein großer Schritt für die Menschheit."/zz/DP/men