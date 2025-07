Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trump / Medien

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trump / Medien

"Democracy dies in Darkness" (Demokratie stirbt in der Dunkelheit), so lautet der Slogan der "Washington Post" - in den USA tut sie das inzwischen am helllichten Tag. Es sollte ein Warnschuss sein. Spätestens jetzt gilt es, auf unser eigenes Mediensystem zu schauen. Und es sollten Maßnahmen diskutiert werden, wie es resilienter gemacht werden kann. Das gilt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie für private Medien gleichermaßen. Wenn es hart auf hart kommt, könnte es zu spät sein.