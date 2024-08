Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu US-Wahlkampf/Tim Walz

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu US-Wahlkampf/Tim Walz:

"Politisch passen Kamala Harris und Tim Walz gut zusammen. Beide haben keine Angst vor Trumpisten. Sie gehen den Rechtspopulismus selbstbewusst an: als Kampf gegen "seltsame" Typen, denen man dringend mal die Grenzen aufzeigen muss. Doch Walz steht auch für Inhalte. Sozialer Zusammenhalt plus Bildung plus Gerechtigkeit: Walz hat es in seinem Bundesstaat Minnesota hinbekommen, klassischen Wertvorstellungen der US-Demokraten eine neue Relevanz und Aktualität zu geben. Harris scheint sich dies für ganz Amerika vorgenommen zu haben."