Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Waffenstillstand im Iran-Krieg/Trump

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Waffenstillstand im Iran-Krieg/Trump:

"Nun scheint es, als wäre es noch einmal gut gegangen, die Welt noch einmal davongekommen. Aber Fakt bleibt, dass der mächtigste Mann der Welt mit dem Gedanken an die Auslöschung eines ganzen Landes mehr als nur gespielt hat. Es ist eine Schande, dass es über Jahre zu einem solchen Hantieren mit möglichem Völkermord kommen konnte! Es ist auch eine Schande, wie laut die Stille in Europa war. Trumps Drohung war historisch monströs. Stellen wir uns nur einen Moment lang vor, er hätte sie wahr gemacht: Was wäre in der Kriegswelt die Begründung der Bundesregierung für ihr Schweigen gewesen?/yyzz/DP/men"