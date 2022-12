Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum 49-Euro-Ticket

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum 49-Euro-Ticket:

"Dieses Hin und Her bei der Nachfolge des 9-Euro-Tickets ist nur schwer zu ertragen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass eigentlich keiner der Beteiligten das Ticket wirklich will. Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Finanzminister Christian Lindner von der FDP sind nicht sonderlich engagiert, die Länder fordern immer mehr Geld, und auch die Verkehrsunternehmen sagen stets nur, was alles nicht geht. Das Deutschlandticket hat das Zeug, die Verkehrswende einen riesigen Schritt nach vorn zu bringen. Das klappt aber nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen."/be/DP/nas