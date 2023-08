Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum geplanten E-Rezept

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum geplanten E-Rezept:

"Praktisch ist die Sache nicht so einfach. Denn die Übermittlung via Krankenkassenkarte setzt voraus, dass Arzt und Apotheke über die entsprechende Technik verfügen. Die App einzurichten, ist kompliziert - und zumindest für viele ältere Patienten wohl zu kompliziert. Ein ausgedruckter Code würde dem Status quo - also dem Rezept auf rosa Papier - sehr ähneln. Das ist keine wirkliche Digitalisierung , sondern eher deren Karikatur./ra/DP/jha