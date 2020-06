Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Konjunkturpaket der Bundesregierung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Konjunkturpaket der Bundesregierung

Fatal wäre es, wenn im Herbst negative und positive psychologische Faktoren kollidieren: Was nützt eine sinkende Mehrwertsteuer bei wachsender Angst vor Arbeitslosigkeit? Alle Hoffnungen der heute so stolzen Steuersenker, die Deutschen würden sich bis Jahresende aus der Krise konsumieren, mit fröhlich gesteigerten Privatausgaben, könnten sich in Luft auflösen./yyzz/DP/mis