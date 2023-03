Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Schlichtungsverfahren im Tarifstreit

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Schlichtungsverfahren im Tarifstreit:

"Es ist 31 Jahre her, dass es in Deutschland zu einem zehntägigen Streik im öffentlichen Dienst kam. Noch ist das Verständnis in der Bevölkerung groß - doch es kann schnell kippen. Die Kommunen drohen bereits damit, dass die höheren Gehaltskosten am Ende auf alle Bürger umgelegt werden, in Müllgebühren, Eintrittskarten für Bäder und Museen, Steuer-Hebesätzen. Bis nach Ostern haben die erfahrenen Schlichter Georg Milbradt und Henning Lühr jetzt Zeit, den Knoten zu durchschlagen. Die Drohkulisse eines wochenlangen Streiks im Mai bleibt so lange bestehen."/be/DP/he