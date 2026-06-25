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25.06.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Totalausfall bei der Deutschen Bahn
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Totalausfall bei der Deutschen Bahn:
"Der Vorfall löst den Reflex aus, sich kopfschüttelnd abzuwenden: Ach, die Bahn - sie bekommt es eben nicht hin. Aber nein! Dieses Geschehen hat eine Tragweite, die über bisherige Störungen weit hinausgeht. Nicht nur der Konzern muss Antworten liefern, die Regierung ist gefragt. Während draußen die Aggressoren lauern, ist der Schutz kritischer Infrastruktur offenbar noch längst nicht so gut, wie die Verantwortlichen in der Politik es glauben machen wollen."/yyzz/DP/stw
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