07.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt

Die Regierungsparteien im Bund müssen sich in jedem Fall grundsätzliche Gedanken machen. Das Ergebnis in Sachsen-Anhalt ist auch ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Merz/Klingbeil. Fatal wäre allerdings, als Reaktion die ganze Republik zu lähmen. (...) Eine weitere vorgezogene Bundestagswahl würde wertvolle Zeit kosten und niemandem nutzen außer der AfD, die auch im Bund stärkste Kraft ist. Es sollte auch nicht um Kanzlertausch oder um Führungswechsel in der SPD gehen - zumal die Herausforderungen nicht kleiner werden, wenn andere sie bearbeiten, und Heilsbringer nicht in Sicht sind. Es geht darum, Vertrauen zurückzugewinnen in einer Welt der multiplen Verunsicherungen. Mit Reformen, die Deutschland aus der Stagnation führen und Arbeitsplätze schaffen. Mit einer Zuwanderungspolitik, die sich am Nutzen für das eigene Land orientiert. Mit einer starken Antwort auf Putins hybriden Krieg. Und nicht mit Gezänk um Beschlüsse, die längst getroffen sind./yyzz/DP/zb

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