Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur 100-Tage-Bilanz der Bundesregierung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur 100-Tage-Bilanz der Bundesregierung:

"Die Last der Ampel-Regierung bereits in den ersten 100 Tagen haben deren Vorgänger kaum in einer ganzen Wahlperiode getragen. Es geht um drei Weltkonflikte gleichzeitig: Klimawandel, Corona-Pandemie, Putins Krieg gegen die Ukraine. Klar ist: Keine der drei Krisen wird schnell gelöst werden. Deswegen wird diese Regierung die Bevölkerung davon überzeugen müssen, zusammenzuhalten."/DP/jha