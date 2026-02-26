|
26.02.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Reform des Heizungsgesetzes
KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Reform des Heizungsgesetzes:
"Leidtragende werden vor allem Mieter sein. Sie können nicht entscheiden, was im Heizungskeller geschieht. Aber auch Hausbesitzer mit kleinem Einkommen, die sich keine Wärmepumpe leisten können, werden überproportional belastet. Das neue Heizungsgesetz schafft viele Verlierer."/DP/jha
