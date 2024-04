Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Spionage-Affäre in der AfD

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Spionage-Affäre in der AfD:

"Die AfD ist in den vergangenen Wochen zur Kenntlichkeit entstellt worden. Als eine Partei, die keine Alternative für, sondern gegen Deutschland ist. Die so offen gegen die liberale Demokratie und die westlichen Werte agitiert, dass sie dubiose Kontakte zu Autokraten und Oligarchen nicht nur duldet, sondern fördert - und nun auch noch einen massiven Spionagefall in den eigenen Reihen hat. Die Vorsitzenden Chrupalla und Weidel versuchen sich halbherzig in Schadensbegrenzung. Sie agieren plan- und ratlos. Und sie hinterlassen ein wenig schmeichelhaftes Bild von der AfD als Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik: eines von nützlichen Idioten."/yyzz/DP/ngu