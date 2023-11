Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Wahl in den Niederlanden

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Wahl in den Niederlanden:

"Welch eine Erschütterung. Man muss sich die Ideen des Geert Wilders noch einmal kurz anschauen, um die Bedeutung dessen zu ermessen, was sich am Mittwoch in den Niederlanden zugetragen hat. Der Veteran des Rechtspopulismus will die Grenzen für Asylbewerberinnen und -bewerber schließen, aus der EU austreten und "keine islamischen Schulen, Moscheen und Korane" mehr dulden. Wilders, auch das gehört zu den ernüchternden Erkenntnissen dieser Wahl, musste für diesen Triumph nicht viel tun. Billiger war ein Wahlsieg selten zu haben. Er hat vor allem mit der Schwäche seiner Gegner zu tun, vor allem der bislang regierenden rechtsliberalen VVD."/yyzz/DP/jha