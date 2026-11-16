Pressestimme/'Kommersant': Historischer Dreiergipfel in China

MOSKAU (dpa-AFX) - Zu dem am Donnerstag in Shenzhen geplanten ersten Treffen der Staatschefs von China, Russland und den USA schreibt die russische Tageszeitung "Kommersant" am Montag:

"Der Kreml und das Weiße Haus haben offiziell bestätigt: Der russische Präsident Wladimir Putin , der chinesische Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump werden am 19. November im chinesischen Shenzhen ein Dreiergipfeltreffen abhalten. Dieses Treffen kann bereits im Voraus als historisch angesehen werden - schon allein deshalb, weil sich die Staatschefs dieser Länder noch nie zuvor im "Dreierformat" getroffen haben. Was die Tagesordnung betrifft, so haben bislang nur die USA ihre Erwartungen öffentlich geäußert, und diese stimmen nicht in allen Punkten mit den Positionen Russlands und Chinas überein. (...)

Es gibt noch keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen gemeinsamen Erklärung im Anschluss an den Dreiergipfel in Shenzhen, doch angesichts der historischen Bedeutung des Treffens ist dies nicht so wichtig: Schon allein ein gemeinsames Foto der drei Staatschefs wird viel aussagen."/mau/DP/jha