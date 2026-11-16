16.11.2026 07:40:38

Pressestimme/'Kommersant': USA haben russische Haltung aufgeweicht

MOSKAU (dpa-AFX) - Zur künftigen Beteiligung der Europäer an den Ukraine-Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung schreibt die Moskauer Tageszeitung "Kommersant" am Montag:

"Die europäischen Vertreter haben Russland nicht um Zustimmung zu ihrer Teilnahme an den Verhandlungen zur Ukraine gebeten, doch Moskau wird keine Bedingungen zur Zusammensetzung der europäischen Verhandlungsdelegation stellen. (...)

Nach der Einbindung europäischer Vertreter in die Verhandlungen zur Ukraine wird dies der erste direkte Kontakt zwischen Russland und Europa seit Beginn der Militäroperation sein. Zuvor sah Moskau für die Europäer keinen Platz am Verhandlungstisch zur Ukraine, da diese Kiew in der Konfrontation mit Russland unterstützt hatten.

Nachdem die US-Regierung eine gewisse Aufweichung der bisherigen russischen Haltung hinsichtlich der Unmöglichkeit einer europäischen Beteiligung an den Friedensverhandlungen zur Ukraine erreicht hat, setzt sie jene Zusammenarbeit mit den Europäern fort (...).

Obwohl sie sich das Recht erkämpft haben, am Verhandlungstisch zur Ukraine zu sitzen, haben die europäischen Vertreter bislang noch keine klare Vorstellung davon, wie und worüber sie mit Moskau sprechen sollen, damit die Verhandlungen nicht scheitern."/mau/DP/jha

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