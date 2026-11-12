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12.11.2026 08:49:38
Pressestimme/'La Repubblica': Netanjahu in die Enge getrieben
ROM (dpa-AFX) - Zur Regierungsbildung in Israel und dem Konfrontationskurs von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gegenüber dem Iran schreibt die italienische Zeitung "La Repubblica" am Donnerstag:
"Zunächst ein hitziges Telefonat mit (US-Präsident Donald) Trump. Dann ein gehässiger Nachrichtenaustausch mit (dem mit der Regierungsbildung beauftragten Gadi) Eisenkot, der - laut dem Sender Kan - schließlich in der Anweisung an die israelische Armee gipfelte, die Alarmbereitschaft angesichts eines möglichen Angriffs auf den Iran zu erhöhen. Netanjahu, der durch den Ausgang der Wahlen in Israel und in den USA in die Enge getrieben wurde, weiß, dass die Wiederaufnahme des Konflikts mit Teheran seine letzte Chance ist, sich an der Macht zu halten. Und er lässt nicht locker. (...)
Eisenkot steckt mitten in schwierigen Verhandlungen, um eine parlamentarische Mehrheit zusammenzubringen und eine Regierung zu bilden. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer regionalen Lage, die nach wie vor äußerst instabil ist - angefangen bei den widersprüchlichen Signalen, die aus dem Weißen Haus kommen."/rme/DP/zb
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