Pressestimme: 'La Repubblica' zu China blickt skeptisch auf Putin-Kim-Treffen

ROM (dpa-AFX) - Zu Chinas Blick auf das Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Kremlchef Wladimir Putin in Russland schreibt die italienische Zeitung "La Repubblica" am Donnerstag:

"Die Skrupellosigkeit Putins, der, um auf die gigantischen Munitionsreserven Nordkoreas zurückgreifen zu können, die zur Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive notwendig sind, bereit ist, Kim bei der Entwicklung von Atomraketen zu helfen, gefällt dem vorsichtigen (chinesischen Staats- und Parteichef) Xi Jinping nicht. Dieser bewegt sich in einem prekären Gleichgewicht zwischen der Nicht-Verurteilung des russischen Krieges gegen die Ukraine und dem Wunsch nach Wiederherstellung der Beziehungen, zumindest der Handelsbeziehungen, zu Europa und Amerika. (...)

Bei Pekings ausgeklügelten diplomatischen Signalen ist es vielleicht kein Zufall, dass eine Sprecherin in demselben Briefing, in dem sie "Frieden und Stabilität" auf der koreanischen Halbinsel wünschte, den Besuch von (dem Ukraine-Beauftragten des Vatikans) Kardinal Zuppi ankündigte, um zu betonen, dass "China in der Ukraine-Frage immer für den Frieden eintritt". Sorgfältig ausgearbeitete Botschaften, die jedoch signalisieren sollen, dass die Freundschaft zwischen Moskau und Peking nicht immer "grenzenlos" ist, wie Putin und Xi bei ihrem ersten Treffen nach dem Einmarsch in die Ukraine verkündet hatten."/rme/DP/mis