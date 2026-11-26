TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Zeitung "La Stampa" meint am Donnerstag zur Lage in den USA nach dem Erfolg der Demokratischen Partei bei den Zwischenwahlen:

"In den Vereinigten Staaten ist der Bürgerkrieg deutlich zu spüren. ( US-Präsident Donald) Trump hat das identitäre Amerika zweimal ins Weiße Haus gebracht, indem er sich weigerte, im Ausland weiterhin den Preis für den Universalismus zu zahlen, und indem er versprach, im eigenen Land mit den globalistischen Eliten abzurechnen.

Er hat die demokratische Schnur stark gedehnt, doch sie hat gehalten: Die Gerichte haben ihn mehr als einmal gestoppt, die Bundesstaaten haben nicht aufgehört, ihm als Gegengewicht zu dienen, und Anfang November haben die Wähler seiner Partei die Mehrheit im Kongress entzogen. Ab Januar müssen die beiden Amerikas, die sich gegenseitig verabscheuen, einen Weg finden, in Washington zusammenzuleben."/cs/DP/zb