Pressestimme: 'Landeszeitung' zu brennender Ölraffinerie

LÜNEBURG (dpa-AFX) - Die "Landeszeitung" (Montag) schreibt zur brennenden Ölraffinerie in Saudi-Arabien:

"Diese Flammenschrift an der Wand kann eigentlich niemand übersehen. Die brennende, weltgrößte Ölraffinerie in Saudi-Arabien belegt zwar nicht, dass die Mullahs in Teheran die bösen Masterminds hinter jeglichem Terror sind, wie die nur zu holzschnittartigen Analysen fähigen Akteure im Weißen Haus Glauben machen wollen. Aber die Feuersbrunst, die die Hälfte der saudischen Erdöl-Produktion lahmlegt, unterstreicht die Notwendigkeit, dass der Westen schneller auf Entzug von der Droge Erdöl geht. Das Gros des hochwertigen schwarzen Goldes lagert in einer Region, in der der mörderischste Religionskrieg der Geschichte tobt - der zwischen Sunniten und Schiiten. Und im Moment setzt der innermuslimische Bruderkrieg das Herz der Ölindustrie in Flammen."/zz/DP/men