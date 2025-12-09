|
09.12.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt' zu US-Strategiepapier
LANDSHUT/STRAUBING: Die Zeitungen "Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt" zu US-Strategiepapier:
"Die viel beschworene "Wertegemeinschaft" gibt es nicht mehr, weil die USA nur noch ihre eigenen Werte kennen und die sind deutlich formuliert: Unangefochtener Führer der Welt, reichstes Land der Erde, das die Regeln für alle setzt und Konkurrenten mit Zöllen bekämpft. Die Aussicht aufs Geschäft relativiert alle anderen Fragen, das ist das böse Gesicht des Kapitalismus à la USA."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.