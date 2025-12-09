09.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt' zu US-Strategiepapier

LANDSHUT/STRAUBING: Die Zeitungen "Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt" zu US-Strategiepapier:

"Die viel beschworene "Wertegemeinschaft" gibt es nicht mehr, weil die USA nur noch ihre eigenen Werte kennen und die sind deutlich formuliert: Unangefochtener Führer der Welt, reichstes Land der Erde, das die Regeln für alle setzt und Konkurrenten mit Zöllen bekämpft. Die Aussicht aufs Geschäft relativiert alle anderen Fragen, das ist das böse Gesicht des Kapitalismus à la USA."/yyzz/DP/men

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
