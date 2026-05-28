|
28.05.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Abrüstung
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Abrüstung:
"Sollte Putin den Eindruck bekommen, wir würden die russische Bedrohung nicht ernst nehmen, könnten die Folgen tödlich sein. Und doch gibt es keinen Grund, jene verächtlich zu machen, die diese Gefahr nicht wahrhaben wollen. Der tiefe Wunsch nach Frieden hat keinen Hohn verdient. Auch wenn sich dieser Wunsch mit Naivität oder Blindheit gegenüber Russland mischt, in einem Punkt haben die Friedensdemonstranten recht: Es geht nicht ohne Abrüstung. Denn die Logik der Aufrüstung führt unweigerlich zu immer weiterer Aufrüstung und schließlich zum Krieg. Sich an dem Rüstungswahnsinn beteiligen zu müssen, ist ein Dilemma - dabei Verhandlungen und Abrüstung aus dem Auge zu verlieren, ist kollektiver Selbstmord mit Ansage."/yyzz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.