07.05.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu AfD/Umfragehoch

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu AfD/Umfragehoch:

"Wenn gute Umfragewerte für Funktionäre wie ein politisches Aufputschmittel wirken, hat Bernd Baumann möglicherweise eine Überdosis abbekommen. "Wir rocken die Republik", frohlockt der AfD-Parlamentsgeschäftsführer und verweist auf den Vorsprung bei den Demoskopen von bis zu fünf Prozentpunkten vor der Union - bis zur SPD sind es mehr als doppelt so viel. Die politische Stimmung im Land, von der aktuell nur die Rechten zu profitieren scheinen, ist real. Und sie gibt der AfD viel Rückenwind für die beiden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im Herbst. Der rechte Schlachtplan ist klar: Gewinnen sie in Magdeburg, schwimmen sie auf einer derartigen Erfolgswelle, dass zwei Wochen später sogar das strukturell linke Schwerin fallen könnte. Das ganze Land würde Kopf stehen."/DP/jha

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