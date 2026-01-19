19.01.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Aktivrente/Fachkräftemangel

COTTBUS (dpa-AFX) - "'Lausitzer Rundschau" zu Aktivrente/Fachkräftemangel:

"Die Idee hinter der Aktivrente klingt verlockend, mit finanziellen Anreizen, Regelaltersrentner im Arbeitsmarkt zu halten. Doch am Konzept ist mehr als ein Punkt problematisch. So gilt der Freibetrag für angestellte Ruheständler, aber nicht für Selbstständige oder Beamte. Zudem profitieren voraussichtlich diejenigen von der Aktivrente, die wahrscheinlich auch ohne den Bonus weitergearbeitet hätten. Gleichzeitig verzichtet der Staat auf Milliarden an Steuereinnahmen. Vielmehr sind die Arbeitgeber gefragt, flexible Angebote zu machen und ältere Menschen überhaupt einzustellen. Parallel dazu sollte die Regierung weitere Stellschrauben betätigen: Damit das tatsächliche durchschnittliche Renteneintrittsalter - seit Jahren unverändert bei 64 Jahren - dem gesetzlichen entspricht, muss die Frührente unattraktiver werden. Eine Möglichkeit sind höhere Abschläge."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen