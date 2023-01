Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Arderns Rücktritt

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Arderns Rücktritt:

Arderns Rücktritt zeugt nicht von Schwäche, sondern von Selbstreflexion und Verantwortungsbewusstsein. Sie hört auf, weil jemand anderes die Aufgaben an der Spitze der Regierung vielleicht besser erledigen kann. In einer Zeit, in der es - auch oder vor allem in der Politik - immer darum geht, mehr zu machen und weiter zu springen, stellt bewusstes Kürzertreten einen beeindruckenden Schritt dar. Vor allem ist es ein Schritt mit Vorbildfunktion: Man muss nicht Regierungschefin sein, um Arderns Rücktritt als Anlass zu nehmen, sich seiner eigenen Menschlichkeit und seiner Belastbarkeitsgrenzen bewusst zu werden. Bleibt nur zu hoffen, dass Ardern wirklich aus den genannten Gründen zurückgetreten ist und nicht wegen sinkender Umfragewerte und der kommenden Wahl im Oktober./ra/DP/mis