09.11.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Berliner Linke

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Berliner Linke:

"Ein Machtwort ist es nicht geworden, nur ein Machtwörtchen, zu dem sich die Parteispitze der Berliner Linken nach quälend langer Debatte dann hatte durchringen konnte. Kein Wunder also, dass die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde, bekannt geworden durch ihre Nähe zu Antisemiten, am Sonntag das Ansinnen ihrer Parteioberen, sie möge doch bitte ihr gerade bei der Wahl errungenes Mandat wieder abgeben, strikt zurückwies. Aber muss das außerhalb des sowieso in weiten Teilen der Bundesrepublik als Chaosstadt verschrienen Berlins jemand jucken? So etwas kann Schule machen. Wer wegen des Wahlerfolgs Extremisten gewähren lässt, macht sich von ihnen abhängig. Das gilt für ganz links wie ganz rechts. Bundesweit."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen