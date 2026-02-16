16.02.2026 05:34:50

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu chronisch Kranke

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu chronisch Kranke:

"Wie schwer es ist, im komplexen Gesundheitssystem Änderungen durchzusetzen, zeigt sich gerade erneut. Ein unter Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verabschiedetes Gesetz sieht vor, für einen Teil der chronisch Kranken die Quartalspauschalen abzuschaffen. Wurden sie ja häufig nur deshalb in jedem Quartal von der Hausarztpraxis einbestellt, weil es dafür Geld gab. Viele Chroniker aber sind medikamentös gut eingestellt. Eine Jahres- statt einer Quartalspauschale soll die Zahl vermeidbarer Praxisbesuche senken - ohne Zweifel sinnvoll. Nur: Wie man das konkret ausgestaltet, sollten Krankenkassen und Kassenärzte regeln. Geklappt hat das bisher nicht. Was soll da erst passieren, wenn das Primärarztprinzip tatsächlich umgesetzt werden soll?"/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen