Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Chupralla

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Chupralla:

"Tino Chrupalla ist Parteivorsitzender der AfD - einer Partei also, die man aus vielerlei Gründen zutiefst ablehnen kann. In erster Linie ist Chrupalla aber ein Mensch aus Fleisch und Blut. Fakt war, von Anfang an: Er musste intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden. Das alleine sollte eigentlich genügen, um von jeglicher Häme abzusehen. Was sich teilweise in den "Sozialen" Medien abgespielt hat, war bodenlos und erschütternd. Die aktuelle Entwicklung - auch die Staatsanwaltschaft spricht jetzt von einer Stichverletzung, die Chrupalla erlitten hat, auch wenn unklar bleibt, wer dafür verantwortlich ist - lässt die vermeintlichen "Verteidiger der Demokratie" noch schlechter dastehen. Demokraten sollten die AfD politisch bekämpfen - aber ihre Vertreter niemals entmenschlichen."