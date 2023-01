Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Covid-Tests für Chinesen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Covid-Tests für Chinesen:

"Durch Impfungen und Infektionen gibt es hierzulande eine weit verbreitete Immunität, die uns Corona schon fast vergessen ließ. Das muss aber nicht so bleiben. Wo sich, wie gerade in China, sehr viele Menschen anstecken, kann es zu Mutationen kommen, die den Omikron-Rahmen sprengen und im schlimmsten Fall Corona wieder gefährlicher machen. Weshalb der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zwar gegen Tests für Passagiere ist, dafür aber für die verpflichtende Analyse der Flugzeug-Abwässer auf Varianten. Seine Idee ist das zwar nicht, schließlich wurde das in Belgien von der Regierung bereits beschlossen. Richtig ist es trotzdem. Und sollte deshalb schnellstmöglich Realität werden."/kkü/DP/he