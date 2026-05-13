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13.05.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Cyberkriminalität
COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Cyberkriminalität:
"Der Branchenverband Bitkom beziffert den Schaden durch Cyberattacken für das Jahr 2025 auf 202,4 Milliarden Euro. Am Dienstag wurde nun das neue Lagebild zur Cyberkriminalität in Deutschland veröffentlicht. Es zeigt: Auch im Jahr 2025 fielen vor allem kleine und mittlere Betriebe den Attacken oft zum Opfer. Gerade hier muss deshalb nachgerüstet werden. Circa 90 Prozent der erfassten Ransomware-Vorfälle im vergangenen Jahr richteten sich gegen solche kleinen und mittleren Unternehmen. Das sind Angriffe, bei denen Hacker den Zugriff auf Systeme blockieren, um Lösegeld zu erpressen. (.) Gerade kleine Betriebe erliegen oft der Illusion, dass sie nicht ins Visier der Täter geraten würden. Doch das täuscht. Wer sich zu sicher fühlt, ist oft besonders gefährdet. Das sollte jedem Unternehmen bewusst sein."/yyzz/DP/he
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