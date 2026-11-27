COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Cybersicherheit:

Die meisten solcher Angriffe sind schlichter Nachlässigkeit geschuldet - die wir uns immer weniger leisten können. Zumal unsere digitale Welt so eng mit der analogen verflochten ist. In der Regel müssen Hacker nicht besonders geschickt vorgehen, um in ein System einzudringen. Fast immer nutzen sie Schwachstellen aus, die bekannt sind, aber nicht behoben wurden. Wie ein kaputtes Türschloss, von dem alle wissen - und nur ein Viertel der Betriebe lässt es reparieren. Durch Künstliche Intelligenz ist es so einfach wie nie geworden, solche Schwachstellen auszunutzen. Deshalb braucht es mehr digitale Hygiene, mehr Updates, sichere Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Das klingt zwar nicht sexy. Aber der Begriff trifft es trotzdem gut. Digitale Hygiene ist ein bisschen wie Zähneputzen. Man macht es halt. Es ist eine Routine, nicht geliebt, aber verinnerlicht./yyzz/DP/mis