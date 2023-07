Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu den Asylzahlen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu den Asylzahlen:

"In den vergangenen acht Jahren hat Deutschland ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Flüchtlingen gesammelt. Wenn jetzt die Zahlen der ankommenden Flüchtlinge wieder drastisch steigen, erinnert vieles an das erste, weniger gut gelaufene Kapitel im Jahr 2015. Denn die Bilder gleichen sich: Wieder sind es vor allem junge Männer, und wieder werden die meisten hierbleiben dürfen, weil sie aus Syrien oder Afghanistan kommen. Das bedeutet, dass für sie langfristige Unterkünfte gefunden werden müssen - und das bei wachsender Wohnungsnot in Deutschland. Man hofft, dass sich die Behörden in Bund und Ländern der Herausforderung bewusst sind. Ein schulterzuckendes "Wird schon gut gehen", weil gerade Urlaubszeit ist, könnte sich im Herbst rächen, wenn die damit verbundenen sozialen Probleme offenkundig werden. Oder wieder Turnhallen als Unterkünfte herhalten müssen."/yyzz/DP/he